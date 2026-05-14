Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Kini održaće se veoma uskoro, a datumi će biti uskoro objavljeni, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Uskoro ćemo ih objaviti. Ova poseta se priprema. Možemo reći da su pripreme, završni detalji, već završeni. Održaće se vrlo brzo“, rekao je Peskov, govoreći o vremenu Putinove posete Kini i pripremama za nju, prenose RIA Novosti.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov ranije je izjavio da su pripreme za Putinovu posetu Kini koja je planirana za kraj maja u toku.

Putin o temama razgovora

Putin je tokom konferencije za novinare 9. maja najavio da će sa predsednikom Kine Si Đinpingom razgovarati o saradnji u oblastima trgovine, ekonomije, energetike i istraživanja svemira.

Ruski predsednik poslednji put je boravio u Kini početkom septembra prošle godine, kada je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju, kao i komemorativnim događajima povodom 80. godišnjice pobede nad japanskim militarizmom i završetka Drugog svetskog rata.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp doputovao je u Peking juče, gde boravi u poseti tri dana, odnosno do sutra 15. maja.

