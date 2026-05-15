Slovački premijer Robert Fico je, povodom druge godišnjice pokušaja atentata na njega, objavio video-snimak na društenim mrežama u kojem je želeo da pokaže svoju snagu, prenosi danas Politiko.

“Upamtite: ono što vas ne ubije samo vas ojača”, napisao je Fico u objavi na mreži Iks.

Na video-snimku uz tekst, slovački premijer prikazan je u tesnoj sportskoj majici kako šeta putem sa svojim psom, a potom izvodi sklekove pre nego što uđe u jezero da zapliva.

Dok izlazi iz vode, Fico kaže u kameru da ono što čoveka ne ubije - samo ga ojača.

Na slovačkog premijera je pucano više puta 15. maja 2024. godine, nakon sastanka vlade u gradu Handlova u centralnom delu zemlje, nakon čega se u bolnici borio za život.

Fico je otpušten iz bolnice krajem maja 2024. godine kako bi nastavio oporavak kod kuće, a vratio se na posao kao premijer Slovačke u julu 2024. godine.

U oktobru 2025. godine, 72-godišnji pesnik i aktivista, Juraj Cintula, osuđen je na 21 godinu zatvora zbog napada na Fica. On je proglašen krivim za izvršenje terorističkog napada.

Cintula je tokom suđenja pred prvostepenim sudom tvrdio da je nameravao da povredi Fica samo kako bi ga sprečio da nastavi da obavlja funkciju premijera, ali nije nameravao da ga ubije.

U poruci objavljenoj manje od mesec dana posle pucnjave, Fico je javno oprostio napadaču i okrivio slovačku opoziciju zbog podgrevanja političke klime koja je dovela do pokušaja atentata na njega.

