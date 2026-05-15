Stanislavov se u četvrtak oko 11.30 pojavio u zgradi mađarskog Ministarstva spoljnih poslova, a zgradu je napustio posle svega pola sata. Reč je o prvom ovakvom potezu nove mađarske administracije prema Moskvi, nakon godina izrazito bliskih odnosa koje je sa Kremljom održavao bivši premijer Viktor Orban.

Mađar je poručio da njegova vlada „oštro osuđuje ruski napad na Zakarpatje“, region na zapadu Ukrajine koji se nalazi uz mađarsku granicu. Najavio je i da će ministarka spoljnih poslova Anita Orban tokom razgovora sa ruskim ambasadorom postaviti pitanje „kada Rusija i Vladimir Putin planiraju konačno da okončaju ovaj krvavi rat“.

Na Mađarovu objavu reagovao je i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji mu je javno zahvalio na „saosećanju i snažnom stavu“, ocenjujući da je reč o važnoj poruci podrške Ukrajini u trenutku intenziviranja ruskih udara.

Kako prenosi Teleks.hu, ovaj potez predstavlja dramatičan zaokret u odnosu na praksu prethodne mađarske vlasti. Portal podseća da je nekadašnji šef diplomatije Peter Sijarto tokom prethodnih godina više puta pozivao ambasadore različitih država na razgovore zbog kritika upućenih Mađarskoj, uključujući predstavnike SAD, Austrije, Nemačke, Finske, Danske i Ukrajine, ali da nijednom nije pozvao ambasadora Rusije, čak ni nakon otkrića da su ruski hakeri 2022. godine navodno provalili u informacioni sistem mađarskog Ministarstva spoljnih poslova.

Rusija je u sredu pokrenula jedan od najvećih napada od početka rata, ispalivši najmanje 800 dronova na više od 20 ukrajinskih regiona. Napadi su usledili tokom nove eskalacije između Kijeva i Moskve, nakon kratkog primirja i razmene udara dugog dometa.

Prema dostupnim informacijama, deo dronova lansiran je sa teritorije Belorusije. Zbog povećanog rizika, Poljska je preventivno podigla borbene avione, dok je Slovačka privremeno zatvorila granicu sa Ukrajinom.

Mađarske državne železnice MÁV saopštile su da su se njihovi zaposleni tokom napada nalazili na železničkoj stanici Čop, na ukrajinskoj strani granice. Zbog vazdušnih udara morali su hitno da se sklone u skloništa, nakon čega su bezbedno prebačeni na teritoriju Mađarske.

Novi talas napada nastavljen je i jutros, kada je iz Rusije prema Ukrajini lansirano još 675 dronova i 56 projektila. Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da je zabeleženo najmanje 38 pogodaka na 24 različite lokacije širom zemlje.