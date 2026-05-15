Turista Dranreb Teodoso doživeo je pravi šok u jednom hotelu u gradiću Don Salvador Benedikto na filipinskom ostrvu Negros, kada je u WC šolji svog kupatila ugledao otrovnu kobru.

Incident se dogodio u utorak, 5. maja, a muškarac je na vreme primetio zmiju i odmah obavestio osoblje hotela.

Da bi uklonili opasnu životinju, jedan od zaposlenih pažljivo je pomoću dugog štapa pokušao da je izvuče iz šolje.

Pre nego što su reagovali, turista je prvo proverio da li je zmija prava i živa. Kada ju je dotakao štapom, kobra je podigla glavu iz vode i pokazala rašljasti jezik, što je dodatno uplašilo prisutne, prenosi Bild.

Zmija je na kraju uspešno uhvaćena i puštena u šumu van hotelskog kompleksa.

Kobre mogu da prolaze kroz kanalizaciju

Iako kobre nisu vodene životinje, stručnjaci objašnjavaju da mogu da zadrže dah i do 15 minuta, zbog čega bez problema prolaze kroz kanalizacioni sistem.

Reč je o veoma opasnim zmijama iz porodice guja, čiji otrov sadrži snažne neurotoksine koji mogu biti smrtonosni za čoveka.

Zbog ovakvih slučajeva stručnjaci stalno upozoravaju turiste da u egzotičnim zemljama obavezno proveravaju krevete, obuću i kupatila pre korišćenja.

Ako naiđete na zmiju, savet je da joj se nikako ne približavate, već da odmah pozovete stručne službe.