Tokom govora ruskog ministra spoljnih poslova, jedan od novinara je glasno pustio prevod Lavrovljevog govora, zbog čega je ministar prekinuo svoj govor i zamolio novinara na engleskom jeziku da napusti prostoriju.

Nakon toga, Lavrov je nastavio da govori, ali se novinarski uređaj ponovo uključio.

Ministar se zatim okrenuo obezbeđenju i zamolio ih da udalje učesnika konferencije za štampu koji ga je uznemiravao.

„Gospodine, molim vas. Ako ne isključite svoj uređaj, oni (obezbeđenje) će izvući oružje“, rekao je ministar spoljnih poslova novinaru.

Ranije se Lavrov obratio dopisniku CNN-a tokom konferencije za štampu frazom: „Da li vam je bilo dozvoljeno da dođete ovde?“

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je u šali sugerisala da američki novinar nije mogao da veruje svojoj sreći nakon ministrovih reči.

Lavrov je takođe govorio o dogovoru Putina i Trampa.