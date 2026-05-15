Zemljotres magnitude 6,4 stepena Rihterove skale pogodio je danas istočnu obalu ostrva Honšu u Japanu, zabeležio je Republički seizmološki zavod.

Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ) saopštio je da je zemljotres registrovan na dubini od 10 kilometara ispod površine zemlje, prenosi Rojters.

Trenutno nema upozorenje na opasnost od cunamija.

Zemljotres izazvao katastrofu u Fukušimi

Japan se nalazi na jednom od seizmički najaktivnijih područja na svetu, zbog čega su zemljotresi veoma česta pojava u toj zemlji. Ostrvska država smeštena je na spoju nekoliko velikih tektonskih ploča, uključujući Pacifičku, Filipinsku, Evroazijsku i Severnoameričku ploču, čije pomeranje redovno izaziva snažne potrese.

Zbog takvog geografskog položaja, Japan godišnje registruje hiljade zemljotresa različitog intenziteta, od kojih se veliki broj ni ne oseti. Ipak, zemlja je tokom istorije više puta pogođena razornim potresima koji su izazvali ogromnu materijalnu štetu i veliki broj žrtava.

Jedan od najtežih bio je zemljotres i cunami iz marta 2011. godine, poznat kao katastrofa u Fukušimi. Potres magnitude 9,0 izazvao je ogroman cunami koji je uništio čitave gradove na severoistoku zemlje i doveo do nuklearne havarije u elektrani Fukušima Daiči. Tada je poginulo više od 18.000 ljudi.

Japan je zbog stalne opasnosti razvio jedan od najnaprednijih sistema zaštite od zemljotresa na svetu. Zgrade se grade po strogim protivseizmičkim standardima, dok sistem ranog upozoravanja omogućava građanima da nekoliko sekundi pre udara dobiju upozorenje putem telefona, televizije i sirena.

Stanovništvo redovno prolazi kroz vežbe evakuacije i pripreme za vanredne situacije, a škole i kompanije imaju precizne protokole ponašanja tokom potresa.

Uprkos tome, stručnjaci upozoravaju da Japan i dalje ostaje pod stalnim rizikom od novih snažnih zemljotresa i cunamija, posebno u području oko Tokija i duž pacifičke obale zemlje.