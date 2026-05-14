Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen žestoko je reagovala nakon novog talasa ruskih udara na Ukrajinu u kojima je, prema ukrajinskim podacima, poginulo najmanje osam ljudi, dok je više desetina povređeno. Njena poruka stigla je u trenutku kada Evropa pokušava da pojača političku i vojnu podršku Kijevu, dok istovremeno raste zabrinutost da sukob ulazi u još brutalniju fazu.

– Dok Rusija otvoreno ismeva diplomatske napore, mi nastavljamo da jačamo Ukrajinu – napisala je Ursula fon der Lajen na mreži X, govoreći o „još jednoj noći smrti i razaranja“.

Njena izjava dolazi nakon jednog od najvećih talasa ruskih vazdušnih napada poslednjih nedelja.

Prema navodima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći lansirala čak 675 dronova i 56 raketa. Ukrajinske vlasti tvrde da su oborena 652 drona i 41 raketa, ali uprkos tome napadi su izazvali ozbiljna razaranja i nove civilne žrtve.

Broj poginulih u Kijevu porastao je na osam, dok je najmanje 45 ljudi povređeno.

EU sprema milijarde za Ukrajinu

Fon der Lajen je istovremeno najavila novu veliku finansijsku pomoć Evropske unije Ukrajini.

Kako je navela, Evropska unija priprema isplatu prve velike tranše od šest milijardi evra iz ukupnog paketa pomoći i kredita vrednog čak 90 milijardi evra.

Prema planu Brisela, oko 60 milijardi evra namenjeno je direktnoj podršci ukrajinskim ratnim naporima.

Prva uplata, koja bi trebalo da bude realizovana već u junu, biće usmerena na finansiranje dronova i sistema protiv dronova, što pokazuje koliko bespilotne letelice postaju ključni faktor rata u Ukrajini.

Analitičari ocenjuju da EU ovim želi da pokaže Moskvi da neće odustati od podrške Kijevu uprkos rastućem ekonomskom pritisku i političkim podelama unutar Evrope.

Rat ulazi u još opasniju fazu

Novi masovni napadi dodatno su ugasili nade da bi u skorije vreme moglo doći do ozbiljnijih mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva.

Brisel sve otvorenije optužuje Rusiju da koristi intenzivne vazdušne udare kako bi slomila ukrajinsku infrastrukturu i demoralisala stanovništvo, dok Moskva tvrdi da gađa isključivo vojne ciljeve.

Upravo zbog toga Ursula fon der Lajen insistira da Evropa mora nastaviti sa jačanjem ukrajinske odbrane, posebno u oblasti protivvazdušne zaštite i dron tehnologije.

Poslednji napadi pokazuju da rat u Ukrajini ulazi u novu tehnološku fazu u kojoj dronovi i raketni udari igraju ključnu ulogu u iscrpljivanju obe strane.