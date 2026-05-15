Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Tajvanu nije se promenila nakon posete američkog predsednika Donalda Trampa Pekingu i razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

- Oni uvek pokreću to pitanje sa svoje strane, a mi uvek jasno iznosimo svoj stav i zaključimo tu temu - rekao je Rubio za "En-Bi-Si njuz", prenosi Srna.

Si Đinping je tokom jučerašnjeg sastanka sa Trampom poručio da bi nepravilno rešavanje pitanja Tajvana moglo da dovede do sukoba između Kine i SAD i ozbiljnog pogoršanja bilateralnih odnosa, kao i da je nezavisnost Tajvana nespojiva sa mirom u Tajvanskom moreuzu.

Tajvan je proglasio nezavisnost od Kine 1949. godine. Peking ostrvo smatra svojom provincijom, dok Tajvan, teritorija sa sopstvenom izabranom Vladom, tvrdi da je autonomna država, iako nije formalno proglasio nezavisnost.

Zanimljivo je da Tramp juče tokom obilaska Hrama neba sa predsednikom Sijem na pitanje novinara o Tajvanu samo zaćutao i promenio ton odgovarajući na druga pitanja.

Vašington nastavlja da konfuiju kada je Tajvan u pitanju - balansira između diplomatskog priznavanja jedne Kine i pružanja snažne podrške Tajpeju kada je reč, pre svega, o naoružanju i odbrani.

Peking se protivi svim zvaničnim kontaktima stranih država sa Tajpejom i smatra kineski suverenitet nad ostrvom nespornim.