Marka Rubija tokom političke karijere nazivali su svakako. Njegov sadašnji šef, Donald Tramp, jednom ga je zvao “Mali Marko”. Ali ove nedelje u Pekingu američki državni sekretar je doživeo je novu neprijatnost, piše britanski "Tajms".

Kineski zvaničnici odlučili su njegovo ime napišu znakom “鲁”, koji može značiti “nepromišljen”, “glup” ili “prostački”.

Promena kineskog zapisa Rubijevog imena očito je nespretan pokušaj zaobilaženja činjenice da je najviši Trampov diplomata pod kineskim sankcijama i da mu je formalno zabranjen ulazak u zemlju.

Rubio je, još kao senator, redovno kritikovao Peking zbog progona zajednice Ujgura u Sinđangu i gušenja prodemokratskih protesta u Hong Kongu. Kina mu je sankcije uvela 2020. godine.

Ali nakon što je prošle godine imenovan za Trampovog državnog sekretara, kineski zapis njegovog imena misteriozno se promenio. Time su kineske vlasti mogle da zadrže sankcije protiv “Rubija” navedenog u službenim dokumentima, ali mu istovremeno omogućiti dolazak u Peking u službenom svojstvu.

Istovremeno, Komunistička partija očito je iskoristila priliku za suptilan ubod. Rubijevo izvorno kinesko ime koristilo je neutralni znak “卢”, koji se može čitati kao “Ru” ili “Lu”. Taj je znak sada zamenjen znakom “鲁”, koji nosi znatno manje laskave konotacije.

"Najveći američki geopolitički izazov"

U intervjuu za Fox Njuz Rubio je zadržao tvrd stav prema Pekingu. Rekao je da Kina ostaje “najveći američki geopolitički izazov”, a o Tajvanu poručio: “Nije u interesu Kine, niti bilo koga drugoga, da dođe do bilo kakve nasilne promene postojećeg stanja.”

Dodao je: “Kina ima plan… Oni veruju da će postati najmoćnija zemlja sveta, da će prestići Sjedinjene Države, i imaju plan kako to da učine. I sprovode ga. Ne krivim ih zbog toga. Da sam ja kineska vlada, imao bih isti plan. Mi, s druge strane, na to ne gledamo tako. Ne pokušavamo da ograničavamo Kinu, ali njen uspon ne može ići na naš račun. Njihov uspon ne može značiti naš pad. I tu jednostavno postoji područje u kojem se nećemo složiti.”