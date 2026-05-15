Kineski proizvođač električnih automobila Xpeng u potrazi je za fabrikom u Evropi, dok nemački Volkswagen (VW) želi da smanji broj pogona, što je delovalo kao idealna prilika za sklapanje posla, ali generalni direktor kompanije Xpeng za severoistočnu Evropu Elvis Čeng je označio nemačku fabriku kao "malo zastarelu", prenosi "Gardijan".

Ova prilično oštra ocena kapaciteta nemačkog šampiona auto-industrije, izrečena ove nedelje na konferenciji "Fajnenšel tajmsa" (FT), savršeno oslikava novu realnost i dramatičnu promenu odnosa snaga u globalnoj auto-industriji, uz veliki nalet Kine koja kupuje postrojenja u Evropi.

Nisan pregovara sa kompanijom Čeri o ustupanju dela svoje jedine evropske fabrike u britanskom Sanderlendu, nakon što im je prethodno već prodao pogon u Barseloni.

Američki Ford je, prema izveštajima, pristao da proda deo svog pogona u španskoj Valensiji kompaniji Gili (Geely), a Stelantis je među prvima ušao u partnerstvo sa Kinezima, objavivši prošle nedelje da će dve njihove fabrike u Španiji proizvoditi automobile za kineski Lipmotor.

Za evropske proizvođače, kineski kapital rešava hitan problem, pošto je prodaja automobila u Evropi pala je sa 15,3 miliona u 2019. godini (pre pandemije) na manje od 13 miliona u 2025.

Kada se tome dodaju američke carine koje su pogodile izvoz, evropski proizvođači su ostali sa ogromnim viškom fabričkog prostora.

Prodaja tih kapaciteta kineskim rivalima sprečava bolan proces zatvaranja fabrika i otpuštanja hiljada radnika, ali istovremeno time pomažu direktnoj konkurenciji koja im ugrožava tržišni udeo.

Kineski giganti poput kompanije najvećeg svetskog proizvođača električnih vozila BYD preferiraju potpunu kontrolu.

Izvršna potpredsednica kompanije Stela Li izjavila je za Blumberg da BYD ne želi da zavisi od drugih.

"Mislim da je bolje da upravljamo sami. Veoma je teško stalno tražiti dozvolu od partnera. To jednostavno nije u našem DNK. Mi se krećemo brzo i odluke donosimo za pet minuta", poručila je Li.

Plan kineskih kompanija je jasan i odvija se u četiri faze, od uvoza, preko otvaranja istraživačkih centara, pa sve do pokretanja punog ciklusa proizvodnje na evropskom tlu, a ravnoteža moći u globalnoj automobilskoj industriji se nepovratno menja, napominju analitičari.