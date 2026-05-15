Kamere su zabeležile kada je američkom predsedniku uklonjen jastuk sa stolice baš dok je seo za večeru.

Viralni snimak izazvao je burne rasprave na internetu nakon što su gledaoci primetili neobičnu razliku u visini između Trampa i Sija tokom svečanog banketa - Tramp je izgledao niže od kineskog predsednika. Korisnici društvenih mreža brzo su počeli da spekulišu da je jastuk bio strateški postavljen kako bi se kontrolisao vizuelni utisak tokom televizijskog prenosa događaja.

Bizarni incident od tada je pokrenuo ogromnu internet raspravu o simbolici, režiji i vizuelnoj politici tokom velikih samita svetskih lidera, piše Tajms of Indija.

Tramp i kineski predsednik Si Đinping stigli su rame uz rame na banket prepun milijardera, nakon veoma ispunjenog dana diplomatskih razgovora, dok su ih vodili do njihovih mesta za okruglim stolom sa cvetnim centralnim aranžmanom nalik jezercetu.

Si je pozvao američkog predsednika da sedne na svoje mesto, dok je jedna žena prišla iza njega kako bi pomerila njegovu stolicu.

Tramp je zatim, čini se, zamolio da ukloni jastuk sa stolice, koji je ona brzo odnela nekoliko trenutaka kasnije. Predsednik se potom smestio na stolicu bez jastuka, delujući niže od ljudi oko sebe.

Večera je počela nekoliko trenutaka kasnije zdravicom Sija, koji je naglasio da je „međusobno poštovanje ključno za odnose Kine i Sjedinjenih Američkih Država“.

Ranije tokom dana, Si je upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da se suoče sa „veoma opasnom situacijom“ ukoliko bi odnosi između dve zemlje ikada bili narušeni.

Kineski predsednik završio je svoj strastveni govor podižući čašu i izgovarajući „živeli“ pred salom punom poznatih ličnosti, uključujući izvršnog direktora Tesle, Ilona Maska.

Tramp je potom pozvan da govori, kada je zvanično pozvao Sija i njegovu suprugu da posete Vašington u septembru.

Tokom večere, dvojica predsednika jela su predjela, pekinšku pečenu patku, hrskava goveđa rebarca, pržene svinjske zemičke i sporo kuvani losos.

Gosti su takođe uživali u izboru dezerta, uključujući tiramisu, voće i sladoled.

Trampa je dočekao crveni tepih nakon što je predsednički avion Er Fors Van sleteo u Peking u petak, sa poznatom pratnjom u kojoj su bili Lara i Erik Tramp, državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset.

Nekoliko visokih kineskih zvaničnika, uključujući potpredsednika Kine Han Dženga, poželelo mu je dobrodošlicu u zemlju.

Stotine kineskih mladih ljudi stajalo je duž crvenog tepiha u usklađenim plavo-belim uniformama, mašući kineskim i američkim zastavama i uzvikujući „dobrodošli, dobrodošli“.

Na pisti su takođe bili vojni orkestar i počasna vojna straža.

Prva dama Melanija Tramp nije pratila Trampa na ovoj poseti, iako je bila uz njega tokom njegovog prethodnog putovanja u Kinu 2017. godine.

Umesto toga, Trampa je pratilo nekoliko vodećih poslovnih ljudi, uključujući direktora Epla Tima Kuka, direktora Nvidije Džensena Huanga, izvršnog direktora Boinga Kelija Ortberga, kao i Dejvida Solomona iz Goldman Saksa.

Tramp je uživao u raskošnoj dobrodošlici i tokom svoje posete 2017. godine.

Robert Sater, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Džordž Vašington, rekao je za američki tabloid Ju-Es San pre Trampovog dolaska da veruje kako je ceremonija dobrodošlice možda mogla biti skromnija zbog tekućeg sukoba sa Iranom.

Sater je objasnio da bi Kina mogla rizikovati da izgubi Iran kao ključnog saveznika ukoliko deluje previše prijateljski nastrojeno prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Uprkos tenzijama, Kina nije smanjila obim ceremonija dobrodošlice za svoje goste, pa su Tramp i Si viđeni kako hodaju dugim crvenim tepihom dok su ih deca pozdravljala cvećem i američkim i kineskim zastavama u rukama, piše San.

