Najmanje 100 civila ubijeno je u vazdušnom napadu na prepunu pijacu u severozapadnoj nigerijskoj državi Zamfara, saopštila je organizacija Amnesti internešnal, koja je zatražila hitnu istragu o ovom krvavom incidentu.

Napad je izveden u nedelju na udaljenu pijacu Tumfa u okrugu Zurmi i predstavlja drugi veliki napad na pijace u severnoj Nigeriji u poslednjih mesec dana.

Među ubijenima mnogo žena i devojčica

Prema navodima Amnestija, među stradalima se nalazi veliki broj žena i devojčica, dok su desetine povređenih prebačene u bolnice u Zurmiju i obližnjem Šinkafiju.

Svedoci opisuju jezive scene nakon eksplozija, navodeći da je pijaca u trenutku napada bila prepuna ljudi.

– Vojni avioni prvo su kružili iznad područja oko podneva, a zatim su se dva sata kasnije vratili i bombardovali pijacu – navodi Amnesti internešnal pozivajući se na izjave očevidaca.

Nigerijska vojska negira gađanje civila

Nigerijska vojska za sada nije zvanično komentarisala najnoviji incident.

Međutim, vlasti su i ranije odbacivale optužbe da ciljaju civile, tvrdeći da se operacije zasnivaju na obaveštajnim podacima i da su mete isključivo militantne grupe.

Ipak, stanovnici severnih regiona Nigerije poslednjih meseci sve češće izražavaju strah zbog civilnih žrtava tokom vojnih akcija i vazdušnih udara.

Novi masakr samo mesec dana nakon prethodnog

Ovo nije prvi ovakav slučaj u Nigeriji.

U aprilu je tokom sličnog napada na pijacu u mestu Džili na severoistoku zemlje ubijeno oko 200 civila, što je izazvalo ogroman bes javnosti i kritike međunarodnih organizacija.

Humanitarne organizacije upozoravaju da se broj civilnih žrtava u severnim delovima Nigerije povećava, dok lokalno stanovništvo živi u stalnom strahu od novih udara.

Amnesti traži hitnu istragu

Amnesti internešnal pozvao je vlasti Nigerije da hitno sprovedu nezavisnu istragu i utvrde odgovornost za napad.

Organizacija upozorava da bi broj žrtava mogao dodatno da raste jer se mnogi povređeni nalaze u kritičnom stanju.