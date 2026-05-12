Voditeljka Sanja Marinković otvoreno je govorila o periodima kada se oseća anksiozno, umorno i depresivno, otkrivši šta joj pomaže da prevaziđe teške trenutke.

Iako je publika navikla da je viđa uvek nasmejanu, raspoloženu i besprekorno sređenu, Sanja je priznala da i ona ponekad ima svoje "žute minute".

Tokom gostovanja u emisiji Goce Tržan, dobila je pitanje da li se nekada suočava sa anksioznošću i depresijom.

-Ako si me pitala da li imam loše misli, da sam anksiozna, depresivna... - započela je Sanja, nakon čega ju je Goca prekinula.

-Nisi sigurno, to znam - rekla je pevačica.

Ipak, voditeljka je priznala da i ona prolazi kroz teške periode, ali da je vremenom pronašla način da se izbori sa tim osećanjima.

-Pa dobro, imam te trenutke. Ali nekako umem sa tim, malo sporta, malo se ubacim u posao, kupim neku avionsku kartu, malo guglam i doviđenja -istakla je kroz smeh.

Njena izjava nasmejala je Tržanovu, koja je odmah prokomentarisala:

-Najviše mi se sviđa ta avionska karta - dodala je potom.

Marinkovićeva je zatim otkrila i savet koji često dobija od svoje snaje.

-Imam moju snaju koja meni kaže: "Zaradićemo", i uvek zaradim - poručila je voditeljka u emisiji na televiziji K1, nakon čega je dobila aplauz zbog svog optimizma i pozitivnog stava.