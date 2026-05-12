Austrijske vlasti podigle su borbene avione Jurofajter čak dva puta za samo 48 sati nakon što su američke vojne letelice neovlašćeno ušle u vazdušni prostor ove neutralne evropske države.

Prema informacijama bezbednosnih službi, radarski sistemi Austrije registrovali su upad američkih izviđačkih aviona tipa PC-12/U-28A, koje koriste Snage za specijalne operacije SAD.

Hitna reakcija austrijske vojske

Nakon detekcije nepoznatih letelica, austrijska kontrola letenja i ratno vazduhoplovstvo reagovali su po hitnom postupku.

U vazduh su odmah podignuti lovci Jurofajter kako bi identifikovali i presreli avione koji su ušli u austrijski vazdušni prostor bez dozvole.

Austrijsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su njihovi piloti uspostavili vizuelni kontakt sa američkim avionima.

Amerikanci naglo promenili kurs

Kako navode austrijski izvori, situacija je postala dramatična kada su se lovci približili američkim letelicama.

U tom trenutku američki piloti su iznenada promenili pravac, napravili polukružno okretanje i napustili vazdušni prostor Austrije.

Incident je izazvao veliku pažnju jer Austrija strogo kontroliše vojne prelete zbog svog statusa neutralne države.

Šta je zapravo leteo iznad Austrije?

Avioni U-28A Draco predstavljaju specijalizovane izviđačke platforme namenjene prikupljanju obaveštajnih podataka, elektronskom nadzoru i izviđanju.

Opremljeni su sofisticiranim sistemima za prisluškivanje komunikacija, termovizijskim kamerama i naprednim senzorima.

Analitičari smatraju da su američke letelice možda bile u tranzitu između baza u Italiji i Nemačkoj ili da su vršile testiranja opreme iznad Alpa.

Beč sprema protest Vašingtonu

Austrijski mediji navode da bi Beč mogao da pošalje zvaničnu protestnu notu Sjedinjenim Američkim Državama zbog incidenta.

Pitanje zaštite vazdušnog prostora veoma je osetljivo u Austriji, a mnogi sada traže dodatno jačanje protivvazdušne odbrane i strožiju kontrolu vojnih letelica iznad zemlje.

Incident je dodatno podgrejao rasprave o bezbednosti evropskog neba i odnosima NATO saveznika sa neutralnim državama kontinenta.