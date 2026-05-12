Valerij Fadejev, predsednik Saveta za ljudska prava pri predsedniku Rusije, izjavio je da je nemoguće zabraniti ili potpuno isključiti VPN servise i ocenio da bi dodatno zakonsko regulisanje takvih usluga bilo besmisleno.

Govoreći za ruski poslovni portal RBC, Fadejev je rekao da je sistem VPN mreža izuzetno složen i da bi pokušaj njihovog gašenja mogao ozbiljno da ugrozi funkcionisanje interneta.

„Ne razumem baš kako regulisati VPN-ove, jer je svima vrlo brzo postalo jasno da je to izuzetno složen sistem i da je zabrana ili gašenje VPN-ova jednostavno nemoguće. Ako pokušate sve da ugasite, cela ogromna internet infrastruktura mogla bi jednostavno da se raspadne. To je očigledno“, rekao je Fadejev.

Dodao je da je to sada „svima jasno, iako su stručnjaci to odavno znali“.

Prema njegovim rečima, posledice eventualnog gašenja VPN servisa osetili bi brojni sektori, uključujući kompanije, banke i programere koji svakodnevno koriste pristup stranim servisima i kodovima.

Fadejev je naglasio da nikada nije tražio potpuno ukidanje VPN servisa, ali je istovremeno upozorio da pojedini građani koriste te alate za pristup medijima i kanalima koji su blokirani u Rusiji.

„Treba imati u vidu da neki od tih medija rade za neprijatelja, oni nisu alternativni izvor informacija. Neki su proglašeni stranim agentima, drugi nepoželjnim organizacijama. Ono što tamo možete pronaći nije alternativna informacija već neprijateljska propaganda. To nije pravno pitanje niti pitanje ograničenja, već pitanje građanske svesti“, rekao je on.

Fadejev je takođe odbacio tvrdnje da ograničavanje interneta predstavlja napad na slobodu govora, navodeći da su takve mere povezane sa bezbednošću zemlje.

Prema njegovim rečima, ruske vlasti smatraju da su restrikcije neophodne jer ukrajinske snage izvode napade na ruske gradove.

On je odbacio poređenja sa državama poput Izraela, koje ne uvode široke internet restrikcije iz bezbednosnih razloga.

„Izrael praktično nije uspeo da se odbrani od iranskih raketa“, izjavio je Fadejev.





Holandska Uprava za zaštitu podataka kaznila je danas sa 100 miliona evra kompaniju MLU, koja upravlja aplikacijom za prevoz Jango, zbog navodnog nelegalnog prenosa ličnih podataka korisnika u Rusiju.

Regulator je saopštio da je kompanija MLU, holandska podružnica ruske tehnološke firme Yandex, navodno delila podatke korisnika iz Norveške i Finske sa serverima u Rusiji bez adekvatne zaštite, preneo je NL tajms.

Prema rezultatima istrage, među podacima koji su navodno skladišteni u Rusiji nalazili su se skenirane vozačke dozvole, kućne adrese i precizni podaci o lokaciji korisnika i vozača.

Holandski regulator naveo je da takav transfer podataka nije u skladu sa evropskim pravilima o zaštiti privatnosti.

Kompanija MLU odbacila je optužbe i najavila žalbu, uz tvrdnju da su podaci bili čuvani unutar Evropske unije u šifrovanom obliku.

Jango posluje u više od 30 država, uključujući i Srbiju.

Slučaj je dodatno skrenuo pažnju na poslovanje kompanije Yandex, koja se ranije suočavala sa optužbama za bliske veze sa ruskim vlastima.