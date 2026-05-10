Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje današnji brutalni pokušaj napada na porodičnu kuću glavnog i odgovornog urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića u selu Šarenik, navodi se u saopštenju.

Napominje se da je nedopustivo je da se novinari, njihove porodice i privatna svojina izlažu direktnom fizičkom ugrožavanju i pokušajima zastrašivanja, čime se najgrublje krše osnovna ljudska prava i sloboda medija.

- Zahtevamo od nadležnih državnih organa da hitno identifikuju i procesuiraju napadače, naročito imajući u vidu da je reč o ponovljenom incidentu koji ukazuje na kontinuiranu bezbednosnu pretnju. Pozivamo celokupnu javnost da osudi napad na kuću Vučićevića, jer nasilje nije metod političkog ili društvenog delovanja koji se toleriše demokratskom društvu - ističe se u saopštenju ANS.

