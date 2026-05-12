"Vlada je donela dobre odluke, situacija je pod kontrolom", rekao je Makron iz Kenije, gde se nalazi u zvaničnoj poseti, prenosi televizija BFM.

On je pohvalio i usvojeni protokol, navodeći da je Francuska reagovala veoma strogo i sistematično.



"Konsultovani su najbolji stručnjaci i Francuska je usvojila veoma rigorozan protokol, uzimajući u obzir sve poznate naučne podatke", kazao je Makron.

On je dodao da je reč o poznatom virusu, koji se razlikuje od kovida 19.

"Situacija je pod kontrolom, a sada je važno da Svetska zdravstvena organizacija (SZO) koordinira sve kako treba. Potrebni su mobilizacija, oprez i strogi standardi", poručio je predsednik Francuske.

Ministarka zdravlja Francuske Stefani Ris izjavila je ranije danas da nema elemenata koji ukazuju na široku cirkulaciju hantavirusa na nacionalnoj teritoriji Francuske.



Ona je odbacila mogućnost raširene cirkulacije hantavirusa u zemlji, naglasivši da je od pet francuskih državljana koji su boravili na brodu "MV Hondius", jedna zaražena žena i dalje u teškom stanju i na intenzivnoj nezi Smrtonosni hantavirus izbio je na holandskom kruzeru "MV Hondius" u aprilu ove godine, dok je bio na putu iz Argentine za Zelenortska Ostrva, a SZO je potvrdila sedam slučajeva infekcije i tri smrtna slučaja.





Hantavirus potvrđen i u Ukrajini



U Ukrajini su potvrđena dva slučaja hantavirusa, a vest je izazvala veliku zabrinutost među građanima, posebno nakon nedavnih informacija o smrtnim ishodima povezanim sa ovim virusom u drugim delovima sveta.

Oba slučaja registrovana su u Hmeljnickom, gde su pacijenti lečeni u lokalnoj infektivnoj bolnici, a lekari navode da su oboleli imali srednje tešku kliničku sliku.

Lekari: Hantavirus nije nova pojava



Infektolozi ističu da hantavirus nije nov virus i da je medicini poznat već decenijama.



– Ovaj virus poznat je već dugo. Specifičnost hantavirusa jeste to što ne postoji samo jedan soj, već čitava porodica virusa koji prirodno cirkulišu među divljim glodarima – objasnila je infektolog Viktorija Bondar.

Prema njenim rečima, hantavirus spada u zoonoze, odnosno bolesti koje se prenose sa životinja na ljude.