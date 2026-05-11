Nepoznati napadači brutalno su pretukli dvojicu maloletnika A. P. (16) i L. D. (17) sinoć na Voždovcu.

Maloletnici su stajali na trotoaru kada su se pored njih zaustavila dva vozila iz kojih je izašla grupa mladića koja ih je napala.

Prema prvim informacijama napadači su koristili šipke, kaiševe i baklje. Udarali su ih po glavi i telu, nakon čega su pobegli sa lica mesta.

Povređeni tinejdžeri su prevezeni u zdravstvene ustanove. A. P.(16) u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a L.D.(17) u Urgentni centar.

Policija je obavila uviđaj i pronašla tragove krvi kao i predmete korišćene u napadu.

U toku je intenzivna potraga za napadačima i vozilima bez registarskih oznaka koja su zabeležile nadzorne kamere.

Motiv napada za sada nije poznat, prenosi Telegraf.