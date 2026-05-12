Reč je o jednostavnoj kombinaciji toplih i mirisnih sastojaka koju mnogi sve češće biraju umesto prve jutarnje kafe.

Instagram i TikTok su puni video snimaka u kojima korisnici pripremaju ovaj napitak odmah nakon buđenja, tvrdeći da ih budi, greje telo i smanjuje želju za slatkišima tokom dana.

Glavni sastojci su kurkuma i đumbir, poznati začini intenzivnog ukusa koji se dugo koriste u tradicionalnoj hrani. U kombinaciji sa jabukovim sirćetom i prstohvatom crnog bibera, stvaraju napitak karakteristične zlatne boje.

Ljubitelji ovog velnes trenda tvrde da im ova kombinacija daje osećaj lakoće i energije već nakon nekoliko gutljaja, a posebno je popularna među ljudima koji pokušavaju da usvoje zdravije jutarnje navike.

Za pripremu su vam potrebna dva decilitra mlake vode, jedna kašika jabukovog sirćeta, pola kašičice kurkume, malo rendanog svežeg đumbira ili đumbira u prahu i malo crnog bibera. Po želji se može dodati sok od limuna i mala kašičica meda kako bi ukus bio blaži i prijatniji.

Svi sastojci se dodaju u mlaku vodu i dobro promešaju. Napitak se najčešće pije ujutru na prazan stomak, nekoliko minuta pre doručka. Upravo biber, iako ga mnogi stavljaju vrlo malo, igra važnu ulogu jer pomaže boljoj apsorpciji kurkumina, aktivnog sastojka iz kurkume.



Pored toga što izgleda atraktivno na fotografijama i video zapisima, ovo piće je postalo pravi viralni hit jer ga brojni influenseri predstavljaju kao deo svoje jutarnje rutine za energiju i bolji osećaj tokom dana.

Hiljade objava sa receptima i savetima za pripremu mogu se pronaći na TikToku i Instagramu, a mnogi korisnici tvrde da su smanjili potrebu za grickalicama i obilnim doručkom baš nakon uvođenja ovog napitka.

Ipak, nutricionisti upozoravaju da nijedno piće ne može samostalno da „otopi kilograme“ ili da zameni uravnoteženu ishranu i fizičku aktivnost. Međutim, ove navike mogu biti dobar dodatak zdravijem načinu života, posebno ako pomažu u boljoj hidrataciji i redovnijoj jutarnjoj rutini.