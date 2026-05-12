Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će tokom predstojeće posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o ratu u Iranu i dodao da ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć.

"Ne mislim da nam je potrebna bilo kakva pomoć u vezi sa Iranom. Pobeđujemo na ovaj ili onaj način, mirno ili drugačije", rekao je Tramp novinarima pre odlaska za Kinu, prenosi Rojters .

Tramp je dodao da će se u Pekingu održati sastanci u četvrtak i petak, ali je kasnije izjavio da Iran "nije glavna tema", jer je situacija "u velikoj meri pod kontrolom".

Lideri dve najveće svetske ekonomije sastaće se prvi put posle više od šest meseci u cilju stabilizacije odnosa, koji su narušeni trgovinskim sporovima, ratom SAD i Izraela protiv Irana i drugim otvorenim pitanjima, navodi Rojters.

Tramp putuje u Kinu u trenutku nerešenog konflikta u Iranu i zastoja u diplomatskim pregovorima, dok Kina održava veze sa Iranom i ostaje veliki kupac njihove nafte.

Američki predsednik je ranije pozvao Peking da iskoristi svoj uticaj kako bi podstakao Teheran na okončanje sukoba i dogovor sa Vašingtonom.

Sa druge strane, njegov optimizam po pitanju rešavanja pitanja Irana, ali i drugih gorućih problema ne dele mnogi u Americi.

Mnogi su sigurni da Donald Tramp odlazi u Kinu u najgorem mogućem trenutku i da njegov razgovor sa Si Đinpingom neće biti onakav kako ga on zamišlja naročito zato što je američka ekonomska moć u opadanju a i rat u Iranu nije doneo željene rezultate.