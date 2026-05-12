Policija je saopštila da je uhapsila maloletnicu iz Zete, staru 16 godina, zbog sumnje da je, na štetu druge maloletnice, izvršila krivična dela zlostavljanje, neovlašćeno fotografisanje i zloupotrebu tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa.

„Osumnjičena maloletnica je, kako se sumnja, 7. maja oko 13.30 časova, ispred jedne prodavnice u Podgorici, u prisustvu još četiri maloletnice, naterala oštećenu da klekne i da joj se izvini, nakon čega joj je zadala udarac šakom u lice, dok je događaj snimala svojim mobilnim telefonom. Ona je potom, kako se veruje, saopštila oštećenoj da će objaviti snimke i iste je poslala svojim drugaricama“, navodi policija.

Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, sprovedena drzavnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršila navedena krivična dela.

