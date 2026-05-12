U ruskim vojnim i političkim krugovima sve otvorenije se govori o mogućnosti upotrebe taktičkog nuklearnog oružja ukoliko se nastavi eskalacija napada dronovima na rusku teritoriju i civilne ciljeve.

Kako navode pojedini ruski analitičari, Zapad je dramatično povećao proizvodnju bespilotnih letelica za Ukrajinu, uključujući i dronove sposobne da gađaju duboko unutar ruske teritorije.

„Evropa se sprema za dug sukob“

Prema tvrdnjama ruskih vojnih eksperata, evropske zemlje ubrzano prebacuju svoje ekonomije na vojni režim i pripremaju se za dugoročnu konfrontaciju sa Moskvom.

Navodi se da se poslednjih meseci intenziviraju napadi dronovima na Krim, Sevastopolj i ruske gradove, dok su pojedini regioni već morali da uvode vanredne mere.

Kao primer navodi se situacija u Čeboksarima, gde su škole prebačene na nastavu na daljinu zbog opasnosti od napada bespilotnim letelicama.

Sve češće se pominje taktičko nuklearno oružje

U tom kontekstu, pojedini ruski vojni stručnjaci sve češće pokreću pitanje mogućnosti upotrebe taktičkog nuklearnog naoružanja protiv ciljeva koje smatraju ključnim za dalju eskalaciju sukoba.

U tekstovima i analizama koji kruže ruskim medijima naglašava se razlika između strateškog i taktičkog nuklearnog oružja.

Dok strateške termonuklearne bojeve glave imaju razornu moć merenu u megatonama, taktičko nuklearno oružje koristi znatno manju snagu namenjenu lokalizovanim vojnim ciljevima.

Pominje se i „Kuzkina majka“

Ruski autori podsećaju i na sovjetsku hidrogensku bombu „Kuzkina majka“, detoniranu 1961. godine na Novoj Zemlji.

Ta eksplozija, prema istorijskim podacima, imala je snagu od čak 58 megatona i ostala je najjača nuklearna detonacija u istoriji čovečanstva.

„Rusija ima hiljade taktičkih bojevih glava“

Prema procenama koje se navode u ruskim analizama, Rusija raspolaže sa približno 2.000 taktičkih nuklearnih bojevih glava, dok SAD imaju oko 500.

Pominju se i sistemi sposobni da nose nuklearna punjenja manje snage, namenjena detonacijama iznad ciljeva kako bi se smanjila radioaktivna kontaminacija tla.

„Ako napadi budu nastavljeni…“

Ruski eksperti tvrde da bi dalja eskalacija napada na civilne ciljeve mogla dovesti Moskvu u situaciju da, kako navode, „više nema izbora“.

Ipak, zvanična ruska politika i dalje javno insistira da je nuklearno oružje krajnje sredstvo i deo strategije odvraćanja.

Tema taktičkog nuklearnog oružja poslednjih meseci sve češće se pojavljuje u ruskim medijima i vojnim analizama, posebno u kontekstu rastuće upotrebe dronova i sve intenzivnijih udara duboko na teritoriji Rusije.