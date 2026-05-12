BBC Rusija došao je do informacija o pogibiji Valerija Averina, 23-godišnjeg studenta iz Burjatije koji je potpisao ugovor za službu u ruskim snagama bespilotnih sistema. Ovo je prvi potvrđeni slučaj pogibije studenta koji je regrutovan kroz veliku kampanju koju rusko Ministarstvo odbrane sprovodi na univerzitetima i fakultetima.

Averin je bio bivši štićenik doma za nezbrinutu decu, a od svoje 11. godine živeo je u hraniteljskoj porodici. Njegova hraniteljka Oksana Afanasjeva potvrdila je BBC-ju da je poginuo u ratu.

Bio je završna godina Burjatskog republičkog koledža za građevinske i industrijske tehnologije, a obuku za operatera dronova završio je 24. marta 2026. godine. Poslednji put se čuo sa hraniteljkom 2. aprila, kada joj je rekao da odlazi na mesto gde nema signala. Samo šest dana kasnije, 8. aprila, porodica je obaveštena da je poginuo u minobacačkom napadu.

„Baš je želeo da služi vojsku, ali ga nisu primili jer su rekli da je psihički nestabilan ili nešto slično. Slagao me je i rekao da ide da radi u Vajldberisu. Kada sam saznala da je potpisao ugovor, skoro sam izgubila razum. Rekla sam mu: ‘Šta si uradio? Gde si otišao?’ A on mi je rekao: ‘Ništa mi se neće desiti, sve će biti u redu, ne brini’“, ispričala je Afanasjeva za BBC Rusija.

Ona tvrdi da zna i za druge studente sa istog koledža koji su potpisali ugovore sa Ministarstvom odbrane i poginuli, ali BBC nije uspeo da potvrdi te informacije iz javno dostupnih izvora.

Regrutovanje ruskih studenata u jedinice bespilotnih sistema postalo je poznato krajem 2025. godine. Mladima se obećavaju visoke plate i jednogodišnji ugovori, iako su u praksi ti ugovori otvorenog trajanja.

Istovremeno, univerziteti pooštravaju pravila za izbacivanje studenata, što mnogi studenti vide kao način pritiska da potpišu vojne ugovore. Ruski Telegram kanal Ostorožno Novosti ranije je pisao o takvoj situaciji na Ruskom tehnološkom univerzitetu MIREA.

Nezavisni ruski politički bilten Faridaily objavio je da su vlasti postavile univerzitetima kvotu za regrutovanje vojnika po ugovoru za rat, u visini od dva odsto ukupnog broja studenata.

Portal iStories navodi da rusko Ministarstvo odbrane planira da do kraja 2026. godine regrutuje čak 78.800 ljudi u snage bespilotnih sistema.