Novi šokantan detalj afere sa luksuznim kruzerom „Hondijus“, na kojem je izbila epidemija hantavirusa, izazvao je paniku među pacijentima u Velikoj Britaniji nakon što su putnici sa broda smešteni u bolnicu tik pored odeljenja intenzivne nege za bebe.

Kako prenose britanski mediji, potencijalno zaraženi putnici nalaze se odmah pored prevremeno rođenih beba i teško bolesne dece, dok ih od ostatka bolnice dele samo zalepljena vrata.

Troje mrtvih, više zaraženih

Luksuzni kruzer „Hondijus“ prethodnih dana bio je pod posebnom pažnjom svetske javnosti nakon što je na njemu registrovana epidemija hantavirusa.

Tokom krstarenja umrle su tri osobe, dok je kod dve potvrđeno prisustvo virusa.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, potvrđeno je najmanje sedam slučajeva hantavirusa povezanih sa kruzerom, dok se istražuje još nekoliko sumnjivih slučajeva.

Putnici vraćeni širom sveta

Više od 90 putnika poslednjih dana vraćeno je u svoje matične zemlje i smešteno u karantine i bolnice.

Grupa od 20 britanskih državljana završila je u bolnici Erov Park u Mersisajdu na 72-časovnoj izolaciji.

I upravo tu je izbio novi skandal.

„Tik su pored beba na intenzivnoj nezi“

Britanski „Telegraf“ navodi da su putnici sa kruzera smešteni odmah pored odeljenja intenzivne nege za bebe.

Pacijenti tvrde da između potencijalno zaraženih ljudi i novorođenčadi postoje samo zalepljena vrata.

Majka šestoro dece Kim Čajlds, koja već mesec dana boravi u bolnici uz prevremeno rođenu ćerku sa respiratornim problemima, kaže da je u potpunom šoku.

– Imam bebu na intenzivnoj nezi. Ako dobijem ovu bolest, zaraziću sve bebe na odeljenju – rekla je ona britanskim medijima.

„Niko nam nije dao ni maske“

Pacijenti tvrde da osoblje nije obezbedilo dovoljno zaštitne opreme i da su morali sami da nabavljaju maske.

– Niko nam nije dao zaštitnu opremu. Morali smo sami da je kupujemo. Nećemo znati da li smo zaraženi dok ne bude kasno – rekla je Čajlds.

Dodala je da su roditelji za dolazak putnika saznali tek kada su se ispred bolnice pojavili autobusi.

Strah raste među pacijentima

I drugi pacijenti bolnice izrazili su strah zbog mogućeg širenja zaraze.

Pacijent Aleksander Vord, koji se leči od upale pluća, rekao je da je situacija „potpuno suluda“.

– Ako se virus prenosi vazduhom, mogao bi da ubije mnoge ljude u bolnici. Ovo je užas – rekao je on.

Dodao je da putnici sa kruzera „treba da budu izolovani negde daleko od bolnice“.

SZO: Putnici doživljavali mentalne slomove

Svetska zdravstvena organizacija branila je odluku o evakuaciji kruzera i prebacivanju putnika u različite zemlje.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je da su neki putnici doživljavali ozbiljne psihičke probleme tokom izolacije na brodu.

– Neki su imali mentalne slomove. Bilo je veoma teško ostati nedeljama zatvoren na malom prostoru – rekao je Tedros.

Ipak, slučaj je izazvao ozbiljne polemike o tome da li su zdravstvene vlasti ugrozile druge pacijente pokušavajući da reše krizu sa kruzera.