Zvornička policija uhapsila je juče B. K. iz Čelinca, zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Istog dana Policijskoj stanici Zvornik prijavljeno je da se nepoznata osoba kreće ulicama grada držeći u ruci ručnu bombu.

„Postupajući po prijavi, policijski službenici su potvrdili navode i utvrdili da se radi o gore pomenutom licu. Prilikom hapšenja B. K. je alkotestiran, te je utvrđeno prisustvo 1,26 promila alkohola u organizmu. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo“, saopštila je PU Zvornik, prenosi Srpskainfo.

