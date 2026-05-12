Hrvatska policija objavila je da je ubijeni načelnik policije Robert Grilec bio dugogodišnji pripadnik MUP Republike Hrvatske i to od 1992. godine.

Njegova sahrana biće sutra u 15.30 sati, na gradskom groblju u Krapini. On je bio šef Službe kriminalističke policije.

MUP navodi i da je Grilec od 1995. godine radio na poslovima kriminalističke policije, ali i da je učestvovao u Oluji.

- Zbog svojih rezultata rada, za profesionalno, kvalitetno i stručno izvršene policijske zadatke dodeljeno mu je više prigodnih nagrada Policijske uprave krapinsko-zagorske, a takođe je odlikovan Spomenicom Domovinske zahvalnosti 2018. godine. Robert je imao status hrvatskog branitelja, a kao službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave krapinsko-zagorske učestvovao je u Operativnoj akciji Oluja 1995. godine - objavili su iz PU krapinsko-zagorska, misleći na ubijanje i progon Srba iz Hrvatske.

Zločin se odigrao u nedelju oko 8 sati u jednom kafiću u Krapini, kada je načelnik naručivao kafu, a ubica prišao za njegov sto i u njega ispalio tri metka koja su ga usmrtila na licu mesta.

U pitanju je Marin G. (52), komšija ubijenog načelnika policije, koji je nakon zločina izašao ispred kafića i ispalio metak u sebe. Njega su lekari helikopterom transportovali do Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, gde mu se doktori bore za život.

