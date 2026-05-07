Lokalni izbori u Velikoj Britaniji ovog četvrtka, 7. maja, na kojima 30 miliona birača ima pravo glasa, predstavljaju ogroman test za sve glavne političke stranke, ali najviše za Kira Starmera kao premijera i lidera laburista. Ankete predviđaju tešku noć za laburiste, koji bi se mogli suočiti sa gubitkom više od 1.800 odbornika, što bi bilo skoro tri četvrtine mesta koja se brane. Ali značajni gubici se očekuju i za Konzervativnu stranku.

To je takođe test za lidera Reformističke stranke Najdžela Faraža i lidera „zelenih“ Zaka ​​Polanskog, čija popularnost brzo raste.

Kako mediji prenose, situacija je takva da se Starmer nalazi u najtežoj situaciji od dolaska na vlast u julu 2024. Prema anketama YouGov, samo 19 odsto Britanaca trenutno odobrava postupke premijera, 61 odsto ima negativno mišljenje o njemu, a 18 odsto je neutralno. Samo 28 odsto građana veruje da će lider laburista dočekati kraj ove godine kao premijer, a 57 odsto Britanaca izražava skepticizam u pogledu Starmerovih šansi da ostane u Dauning stritu.

