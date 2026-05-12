Američki predsednik Donald Tramp ponovo je izazvao buru u javnosti nakon žestoke rasprave sa novinarkom tokom obraćanja medijima pred put u Kinu.

Sve je počelo kada je jedna novinarka postavila pitanje o troškovima izgradnje nove luksuzne plesne dvorane u Beloj kući, projekta koji poslednjih dana izaziva ogromnu pažnju američke javnosti.

„Udvojio sam veličinu, glupa osobo“

Govoreći na južnom travnjaku Bele kuće, Tramp je tvrdio da se projekat realizuje brže od planiranog i da troškovi nisu premašili budžet.

– Imamo plesnu dvoranu koja je ispod budžeta. Upravo se gradi i čak smo ispred planiranog roka – rekao je Tramp.

Međutim, situacija je eksplodirala kada je novinarka pokušala da dobaci da se cena projekta navodno udvostručila.

– Udvostručio sam njenu veličinu, glupa osobo. Nisi pametna osoba – odgovorio je Tramp pred kamerama.

Snimak sukoba brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao lavinu komentara.

Projekat izazvao ogromne kontroverze

Nova plesna dvorana u Beloj kući poslednjih nedelja nalazi se u centru političke rasprave u SAD.

Iako je Tramp ranije tvrdio da će projekat biti finansiran isključivo privatnim novcem i da poreski obveznici neće platiti „ni cent“, američki mediji sada navode da bi ukupni troškovi mogli da dostignu čak milijardu dolara.

Republikanci u Senatu navodno su već uključili sredstva za dodatne bezbednosne i infrastrukturne radove povezane sa projektom.

Tramp ranije obećavao: „Ni cent državnog novca“

Predsednik SAD još u januaru tvrdio je da će luksuzni prostor biti poklon državi finansiran donacijama privatnih pojedinaca.

– Ovo je poklon Sjedinjenim Američkim Državama vredan između 300 i 400 miliona dolara. Ne koristi se ni cent federalnog novca – napisao je tada na mreži Truth Social.

Međutim, nova otkrića o mogućim dodatnim troškovima sada su pokrenula ozbiljna pitanja u Vašingtonu.

Incident dolazi posle dramatičnih događaja

Sukob sa novinarkom dogodio se samo nekoliko dana nakon bezbednosnog incidenta tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće, kada je muškarac navodno pokušao atentat na Trampa.

Zbog toga je atmosfera u Beloj kući poslednjih dana izuzetno napeta, a Trampovi nastupi pred novinarima sve burniji.