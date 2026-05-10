Francuska je saopštila da je rasporedila nosač aviona ''Šarl de Gol'' u Crveno more i Adenski zaliv kako bi se pripremila za buduću zajedničku misiju sa Velikom Britanijom, čiji je cilj jačanje slobode plovidbe u regionu Ormuskog moreuza, napisao je Garibabadi na platformi X.

"Istovremeno, britanska vlada je saopštila da će, u koordinaciji sa Francuskom, rasporediti jedan od svojih ratnih brodova u Crveno more", istakao je on.

Kako je naveo, svako raspoređivanje dodatnih razarača izvan regiona oko Ormuskog moreuza, pod izgovorom "zaštite brodova", predstavlja eskalaciju krize, militarizaciju ključnog pomorskog pravca i pokušaj prikrivanja stvarnih uzroka nesigurnosti u regionu.

"Pomorska bezbednost ne može da se obezbedi demonstracijom vojne sile, posebno kada je reč o akterima koji su, kroz svoju podršku, učešće ili ćutanje i sami deo problema", naglasio je Garibabadi.

Prema njegovim rečima, izvor nesigurnosti u regionu leži u nezakonitoj upotrebi sile, stalnim pretnjama priobalnim državama, pomorskim blokadama i nepoštovanju Povelje Ujedinjenih nacija.

"Ormuski moreuz nije zajedničko vlasništvo država izvan regiona, to je osetljiv pomorski prolaz koji se nalazi uz priobalne države, a ostvarivanje suvereniteta Irana nad ovim moreuzom i određivanje njegovog pravnog statusa predstavlja pravo Irana kao priobalne države", naglasio je Garibabadi.

On je dodao da francuski zvaničnici navode da je njihov raspoređeni ratni brod zadužen za uklanjanje mina i pratnju brodova nakon uspostavljanja stabilnosti.

Međutim, kako je istakao, samo Iran u svakom trenutku, može da osigura bezbednost u ovom moreuzu i da neće da dozvoli mešanje drugih zemalja u te poslove.

"Shodno tome, naglašava se da će prisustvo francuskih i britanskih ratnih brodova, kao i brodova drugih država koje eventualno prate nezakonite aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država u Ormuskom moreuzu, biti dočekano odlučnim i neposrednim odgovorom oružanih snaga Irana. Zato se ove zemlje upozoravaju da dodatno ne pogoršavaju situaciju", naglasio je Garibabadi.

Nakon pokretanja američko-izraelske agresije protiv Irana 28. februara, Teheran je zatvorio Ormuski moreuz, vitalni kanal za globalne isporuke nafte i gasa, za svoje neprijatelje i njihove saveznike.

Iran je prošlog meseca počeo da sprovodi strožu kontrolu nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio blokadu iranskih brodova i luka, kršeći uslove prekida vatre koji je postignut uz posredovanje Pakistana, a koji je stupio na snagu 8. aprila, javili su ranije iranski mediji.