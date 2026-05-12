Iranski ambasador u Kini Abdulreza Rahmani Fazli izjavio je danas da Peking igra ključnu ulogu u iranskoj strategiji političkog balansiranja, dok Teheran pokušava da objasni svoj stav o bezbednosnim dešavanjima u Ormuskom moreuzu.

"Kina radila na smanjenju tenzija u Zapadnoj Aziji nakon američko-izraelske agresije protiv Irana", rekao je Fazli u intervjuu za agenciju IRNA objavljenom danas.

Kako je naveo, Peking je težio ovom cilju kroz konsultacije sa uticajnim regionalnim akterima, zajedničkom mirovnom inicijativom sa Pakistanom koja je pomogla u olakšavanju razgovora u Islamabadu i predlogom od četiri tačke kineskog predsednika Si Đinpinga koji ima za cilj da se vrata dijaloga ostave otvorena i da se on ojača.

"U ovom okviru, Kina nije samo ekonomski partner ili kupac energije za Iran, već se smatra delom iranske strategije političkog balansiranja protiv pritiska, pretnji i unilateralizma", rekao je on.

Prema njegovim rečima, poruka Teherana Pekingu je bila jasna, a to je da su "iranske bezbednosne mere reakcija na pretnje i nametnuti rat, a ne akcije usmerene protiv legitimne trgovine ili interesa njegovih strateških partnera".

Fazli je rekao da Iran u potpunosti priznaje da je stabilnost u Ormuskom moreuzu od vitalnog značaja za Kinu, baš kao što Kina razume da koreni nesigurnosti u regionu leže u spoljnom pritisku i intervenciji.

Na osnovu toga, rekao je da bi saradnja između Teherana i Pekinga mogla pomoći u oblikovanju zajedničkog razumevanja energetske bezbednosti, onog koje teži bezbednosti kroz poštovanje Irana, a ne kroz pritisak na njega.

Fazli je ocenio da dugoročna saradnja sa Kinom pruža Iranu diplomatsku stratešku dubinu, omogućavajući Teheranu da pokaže da ima realne opcije, važne partnere i alternativne kapacitete uprkos pritisku SAD.

Ambasador Irana je rekao da je centralno pitanje za Teheran da li je druga strana spremna da čuje pravu poruku Irana.

"Ta poruka je eksplicitna. Potreban je trajni kraj rata, konsolidacija trajnog primirja, ukidanje blokada i poštovanje legitimnih prava Irana. Kina može pomoći u prenošenju ove poruke na nivou velikih sila", zaključio je Fazli.