Britanski vojni lekari iskrcali su se padobranima na udaljeno atlantsko ostrvo Tristan da Kunja kako bi pomogli britanskom državljaninu za kog se sumnja da je zaražen hantavirusom.

Reč je o čoveku koji živi na ovom najudaljenijem britanskom prekomorskom naseljenom području, a sredinom aprila sišao je sa kruzera „MV Hondius“, na kojem je izbila smrtonosna epidemija virusa.

Kako prenosi BBC, prvi simptomi pojavili su mu se dve nedelje nakon napuštanja broda, a trenutno je u stabilnom stanju i nalazi se u izolaciji.