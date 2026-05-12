Meteorolozi su najavili dolazak hladnijeg fronta koji bi temperaturu mogao da spusti i do nula stepeni. Navodi se da je pao sneg u Gorskom Kotaru.

U Zagrebu je u 13 sati temperatura pala na 6 stepeni. Više stabala je palo u Zagrebu što je izazvalo probleme u saobaćaju.

Nevreme je pogodilo centralnu Hrvatsku, a mestimično pada i grad, javili su hrvatski mediji.

Kada je reč o Srbiji, Sektor za vanredne situacije MUP izdao je upozorenje povodom nevremena koje je pogodilo našu zemlju.

MUP je upalio alarm zbog oluje i izdao uputstva za građane.

"ALARM - Vanredni događaj. Oluja", navodi se u upozorenju MUP-a.

Od delova Srbije gde je zbog nevremena potreban pojačan oprez navode se: Zapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje i Istočna Srbija.

Opis: Upozorenja na vremenske nepogode i olujni vetar.

Uputstva za građane: Zaštitite vozila i imovinu i pratite informacije nadležnih organa.

Takođe, Republički hidrometeorološki zavod Srbije je od jutros izdao nekoliko hitnih upozorenja. U poslednjem, objavljenom u 12.30 časova, navodi se da u narednih sat vremena na području Raškog, Rasinskog, Pomoravskog i Nišavskog okruga jaka konvektivna oblačnost uslovljava pljuskove, grmljavinu, lokalno veću količinu padavina za kratko vreme, grad i jak, kratkotrajno i olujni vetar.

