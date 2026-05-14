Vučić je, prilikom obilaska gradilišta Ekspo, naveo da je Ekspo važan i veliki projekat za Srbiju i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme, kao i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje izvode radove.

- Tresem se od straha hoćemo li ovo da završimo ili nećemo. Ja verujem samo u pritisak i težak rad. Pustite to 'kako ćemo lako ćemo', jer ja u to 'lako ćemo' nikad nisam verovao, ništa u životu nisam uradio lako - rekao je Vučić.

Dodao je da se, kada se završe radovi, čini da je sve bilo lako i naveo primer Beograda na vodi, podsećajući koliko su neki bili protiv izgradnje tog projekta.

- Sad vam izgleda lako i lepo. Kad odete u Galeriju, kada odete u neku kafanu, kada odete u Superior stek ili Botegu ili bilo gde, super je sve. Pa što niste došli da pomognete ili što niko nije hteo da pomogne kada smo se borili sa onima koji su stajali ispred svake građevine i nisu dali da se ruši, ne dajući da izgradimo nešto što je najlepše i najbolje? Nije bilo lako, bilo je teško, pa smo to izgurali. Kako? Uz dnevni pritisak, svakodnevni pritisak, uz borbu, borbu i borbu - istakao je Vučić.

Dodao je da se uvek lako nađu izgovori za to što na nekim projektima kasne radovi i da su ti izgovori često opravdani.

- Zašto nije gotov projekat Metro? Da pitam Andreju Mladenovića što kasnimo. Pa ne znam. Ima 10 razloga i svi su opravdani. Uvek se pronađe taj dovoljan razlog zašto se negde nešto me dogodi. I ako ne vršiš pritisak svaki dan, onda imaš problem. I zato moraš da vršiš pritisak svaki dan - rekao je predsednik Vučić.

