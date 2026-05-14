Do odlaganja je došlo kada kineski bezbednosni zvaničnici nisu dozvolili agentu američke Tajne službe, koji je pratio novinarsku ekipu, da uđe u kompleks sa vatrenim oružjem, preneo je "Njujork tajms".
Prema navodima, usledile su intenzivne konsultacije između američkih i kineskih predstavnika, nakon kojih je postignut kompromis i situacija rešena.
Sastanak je potom nastavljen u okviru ranije planiranog programa posete Trampa Pekingu.
Tramp i kineski predsednik Si Đinping posetili su "Nebeski hram" nakon završetka bilateralnog sastanka koji je trajao oko dva sata i 15 minuta.
