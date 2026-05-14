Na snimku se vidi kako Tramp prvo pruža ruku, dlanom nagore, i pokušava da privuče Si Đinpinga ka sebi. Ovo nije slučajno, već karakterističan potez koji američki predsednik periodično koristi tokom sastanaka sa drugim svetskim liderima.

U ovom trenutku, kineski lider je ispravio ruke i sprečio Trampa da vizuelno dominira kadrom. Sudeći po snimku, ruke dvojice lidera bile su podjednako udaljene.

Nakon rukovanja sa Si Đinpingom, Tramp je pozdravio predstavnike kineskog rukovodstva, dok je kineski lider pozdravio američku delegaciju. U međuvremenu, vojni orkestar je svirao himne obe zemlje.

Tramp i Si Đinping su takođe prisustvovali ceremoniji počasne garde. Nakon toga, marširali su duž linije Narodnooslobodilačke armije Narodne Republike Kine. Si Đinpinga i Donalda Trampa su takođe pozdravila deca koja su držala zastave.

Poznato je da su lideri Sjedinjenih Država i Kine već počeli da razgovaraju o nizu aktuelnih pitanja vezanih za bilateralne odnose i ključne međunarodne teme. Razgovori između Si Đinpinga i Donalda Trampa održavaju se u Velikoj sali naroda u Pekingu.

Podsećanja radi, Tramp je danas stigao u Kinu u svoju prvu zvaničnu posetu posle devet godina. Državni sekretar Marko Rubio je takođe leteo u Peking sa predsednikom SAD.

