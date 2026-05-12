Sitan grad nošen jakim vetrom i praćen jakom grmljavinom za nekoliko minuta skoro da je prekrio ceo grad.
Ubrzo je prešao u kišu, a nakon dvadeset minuta ponovo je ogrejalo sunce.
Metereolozi predviđaju za ovaj kraj ponovo kratkotrajnu kišu oko 11 časova, a tek od 19 do 2 sata posle ponoći očekuje se novi talas nevremena.
Prema poslednjoj najavi RHMZ, u naredna dva sata na području Vojvodine, Podunavskog, Braničevskog i Borskog okruga mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. U ostalim krajevima uglavnom suvo.
Na snazi dva upozorenja
RHMZ je za danas izdao upozorenja za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode i olujni vetar.
Danas (12.05.) nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.
Kasnije posle podne i tokom večeri, uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h.
Najviša dnevna temperatura od 19 °C na severozapadu do 26 °C na jugoistoku zemlje.
Od srede svežije
Narednih dana jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, navodi RHMZ.
Z.G., M. B.
