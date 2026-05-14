Rubio je pogođen sankcijama 2020. godine, dok je bio republikanski senator SAD iz Floride, nakon što je optužio kinesku komunističku vladu za kršenje ljudskih prava u vezi sa njenim tretmanom Ujgura, manjinske etničke grupe.

U januaru 2025. godine, nakon što je Rubio imenovan za državnog sekretara, kineska vlada i državni mediji počeli su da transliteriraju prvi slog njegovog prezimena drugačijim kineskim znakom za „lu“, objavila je u sredu agencija Frans pres.

Više diplomata je promenu videlo kao neposredni način da Kina izbegne sprovođenje sankcija protiv Rubija, kome je zabranjen ulazak u zemlju pod prethodnim pravopisom imena.

„Sankcije su usmerene na reči i dela gospodina Rubija kada je bio američki senator u vezi sa Kinom“, rekao je portparol kineske ambasade Liu Pengju za taj list.

Bela kuća je uputila „Njujork Post“ na Stejt department, koji je odbio da komentariše.

Rubio je bio među najvišim američkim zvaničnicima koji su se pridružili Trampu na njegovoj putovanju u Kinu na samit sa predsednikom Si Đinpingom.

