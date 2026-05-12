Ipak, u narodnim verovanjima određeni cvetovi nisu samo ukras doma, već i mogući nosioci loše energije i nesreće.

Prema starim pričama i sujeverju, pojedine biljke nikada ne bi trebalo držati u određenim prostorijama, dok se za neke verovalo da donose razdor, bolest ili tugu.

Uvelo cveće smatra se lošim znakom

Jedno od najpoznatijih narodnih verovanja kaže da uvelo ili trulo cveće nikada ne treba držati u kući.

Verovalo se da takvo cveće:

skuplja negativnu energiju

donosi nesanicu

izaziva svađe i porodične probleme

Posebno se smatralo lošim znakom ako cvet vrlo brzo uvene nakon što stigne u dom.

Jorgovan navodno "otvara vrata nesreći"

Iako mnogima omiljen zbog jakog mirisa i lepih cvetova, jorgovan se u nekim krajevima smatrao lošim izborom za kuću.

Prema starim verovanjima:

njegov miris privlači lošu energiju

ne bi trebalo unositi ga u bolesničke sobe

povezuje se sa tugom i nesrećom

U pojedinim delovima Srbije postojalo je verovanje da jorgovan "krade dušu" bolesnicima.

Kaktus u spavaćoj sobi navodno donosi hladnoću

Kaktus se danas često smatra simbolom zaštite i izdržljivosti.

Ipak, narodna predanja imaju i drugo tumačenje.

Verovalo se da kaktus pored kreveta može doneti:

emotivnu udaljenost

hladnoću među partnerima

česte svađe

U pojedinim selima govorilo se čak da žena koja drži kaktus u spavaćoj sobi tera muža od kuće.

Crveni karanfili povezivani sa svađama

Prema narodnim pričama, crveni karanfili nisu bili samo simbol emocija.

Ako su poklonjeni bez iskrene ljubavi, smatralo se da donose:

napetost

agresivnost

porodične sukobe

Zbog toga su ih pojedini izbegavali u kući.

Belo cveće i stare priče o duhovima

Ljiljani, bele ruže i narcisi u narodnom verovanju često su povezivani sa svetom umrlih.

Posebno se verovalo da:

ne treba držati belo cveće u sobi tokom noći

iznenadno sušenje cveta nosi loš znak

takvo cveće može prizvati tugu i nemir

Iako danas većina ljudi ova verovanja smatra običnim sujeverjem, mnoga od njih opstala su generacijama i i dalje izazivaju jezu kod pojedinaca.