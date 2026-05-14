U intervjuu za podkast "Pod Force One", Gorka je rekao da se u fioci Trampovog stola u kabinetu nalazi pismo adresirano na Vensa, koje bi trebalo da se koristi ukoliko predsednik više ne bude u mogućnosti da obavlja funkciju, preneo je Foks njuz.

On je takođe naveo da postoje bezbednosni protokoli u slučaju krize, ali nije ulazio u detalje.

Njegova izjava je usledila u trenutku pojačanih bezbednosnih mera oko američkog predsednika, nakon ranijih navodnih pretnji i pokušaja napada, što je podstaklo rasprave o sigurnosti najviših državnih zvaničnika.

Gorka je u istom intervjuu izrazio sumnju da bi strane države pokušale destabilizaciju tokom Trampovog boravka na međunarodnom samitu u Pekingu, navodeći da "svi žele priznanje od ovog čoveka".

On je opisao Trampa kao jednu od najuticajnijih političkih figura savremenog doba, upoređujući ga sa istorijskim američkim liderima.

Prema Ustavu SAD, Vens je prvi u liniji nasledstva predsedničke funkcije, dok Zakon o predsedničkoj sukcesiji iz 1947. definiše dalji redosled u slučaju potrebe za preuzimanjem vlasti.