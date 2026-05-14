Šta je dosad poznato:

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp do petka će boraviti u zvaničnoj poseti Kini, na poziv tamošnjeg predsednika Si Đinpinga.

Reč je o prvoj poseti jednog američkog predsednika Kini u poslednjih skoro devet godina.

Poslednji sastanak Trampa i Sija održan je u oktobru prošle godine u Južnoj Koreji.

Televizija Newsmax Balkans jedini medij iz regiona u Trampovoj pratnji.

"Velike stvari će se desiti za obe zemlje", najavio je Donald Tramp pred put na Istok.

Očekuje se da Tramp tokom razgovora sa Si Đinpingom pokrene teme kineskog odnosa prema Iranu, veštačke inteligencije, trgovine, energetike i retkih zemnih metala.

Razgovori će obuhvatiti rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu.

8.22 - Sastanak kasnio zbog pištolja agenta Tajne službe

Pred sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu dogodio se bezbednosni incident, javlja reporter Newsmax Balkans.

Prema njegovim navodima, pre ulaska novinara i reportera u salu, kod agenta tajne službe u pratniji predsednika SAD pronađen je pištolj, zbog čega mu kinesko obezbeđenje nije dozvolilo ulazak.

7.50 - Tramp i Si u poseti "Nebeskog hrama"

Predsednik SAD Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping posetili su "Nebeski hram" u Pekingu nakon završetka bilateralnog sastanka koji je trajao oko dva sata i 15 minuta.

Razgovori dvojice lidera trajali su približno 35 minuta duže od njihovog prethodnog sastanka održanog prošlog oktobra u Busanu u Južnoj Koreji.

Nakon sastanka, Tramp i Si su se uputili ka "Nebeskom hramu", jednom od najpoznatijih istorijskih i turističkih lokaliteta kineske prestonice.

Kompleks, izgrađen 1420. godine, poznat je po Dvorani molitve za dobru žetvu - kružnoj drvenoj građevini sa troslojnim krovom od plavih crepova.

7.33 - Mask: Postignuto mnogo dobrih stvari

Više vodećih američkih poslovnih lidera koji su doputovali sa Trampom ocenilo je sastanke održane na marginama samita SAD-Kina kao "veoma dobre" i produktivne.

Među izvršnim direktorima koji su viđeni kako napuštaju Veliku narodnu salu bili su izvršni direktor kompanije "Tesla" i "SpaceX" Ilon Mask, izvršni direktor kompanije "Apple" Tim Kuk i direktor "Nvidije" Džensen Huang.

Na pitanje novinara kako su protekli sastanci, Mask je odgovorio: "Divno", dodajući da je postignuto "mnogo dobrih stvari".

Kuk je novinarima pokazao znak mira i podignuti palac, dok je Huang rekao da su "sastanci prošli dobro".

"Gospodin Si Đinping i predsednik Tramp su bili neverovatni", rekao je Huang dok su se američki direktori spuštali niz stepenice prema autobusu.

Portparol Bele kuće je uoči putovanja rekao da se očekuje da razgovori obuhvate nastavak rada američko-kineskog trgovinskog odbora i investicionog odbora dve zemlje.

7.07 - Sastanak dvojice lidera i delegacija

Predsednik SAD i kineski lider sastanak u Pekingu počeli su porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Kako je javio reporter Newsmax Balkans iz Kine, sastanak je trajao dva sata i 15 minuta.

Si je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvek verovao da zajednički interesi Kine i SAD prevazilaze njihove razlike i ocenio da je uspeh jedne zemlje prilika za drugu.

"Stabilni odnosi Kine i SAD su blagodet za svet. Saradnja koristi obema stranama, dok konfrontacija šteti. Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali", rekao je kineski predsednik.

6.25 - Kako je prošao svečani doček na Trgu Tjenanmen

Ceremonija dočeka Donalda Trampa u Pekingu organizovana je uz najviše državne i vojne počasti, ispred Velike narodne dvorane na Trgu Tjenanmen, gde su američkog predsednika dočekali kineski predsednik Si Đinping i državni vrh Kine.

6.10 - Predsednik Amerike Siju: Vi ste sjajan lider

Pred početak bilateralnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu, Donald Tramp poslao je veoma lične i prijateljske poruke kineskom lideru, naglašavajući njihov dugogodišnji odnos i međusobno poštovanje.