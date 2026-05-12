MUP je upalio alarm zbog oluje i izdao uputstva za građane.

"ALARM - Vanredni događaj. Oluja", navodi se u upozorenju MUP-a.

Od delova Srbije gde je zbog nevremena potreban pojačan oprez navode se:

Zapadna Srbija

Šumadija

Pomoravlja

Istočna Srbija

Opis: Upozorenja na vremenske nepogode i olujni vetar.

Uputstva za građane: Zaštitite vozila i imovinu i pratite informacije nadležnih organa.

Hitno upozorenje RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod je od jutros izdao nekoliko hitnih upozorenja, a u poslednjem, objavljenom u 11.30 časova, upozoravaju na područje zlatiborskog i raškog okruga na jake konvekrivne razvoje.

-U narednih sat vremena na području Zlatiborskog i Raškog okruga jaka konvektivna oblačnost uslovljava pljuskove, grmljavinu, lokalno veću kolčinu padavina za kratko vreme, grad i jak, kratkotrajno i olujni vetar - navodi RHMZ.

Podsetimo, snažan udar groma izazvao je jutros oko 7 časova požar na krovu porodične kuće u Požarevcu, a brza reakcija vatrogasaca sprečila je tragediju i lokalizovala vatrenu stihiju u kojoj, srećom, nije bilo povređenih. Više o tome možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.

Kako smo već pisali, jutros oko 7.30 časova je preko Užica prošao prvi talas najavljivanog nevremena. Sitan grad nošen jakim vetrom i praćen jakom grmljavinom za nekoliko minuta skoro da je prekrio ceo grad. Ubrzo je prešao u kišu, a nakon dvadeset minuta ponovo je ogrejalo sunce.

Nevreme je oko 10 sati stiglo u Pančevo, kada je počeo pljusak.

