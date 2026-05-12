Nevreme je stiglo u Pančevo, gde je oko 10 sati počeo pljusak.
RHMZ je u 10.10. sati objavio novu meteorološku najavu, u kojoj navodi da će u naredna dva sata na području Vojvodine, zapadne, centralne i istočne Srbije očekuje ponegde kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na području Beograda kiša.
Kako smo već pisali, jutros oko 7.30 časova je preko Užica prošao prvi talas najavljivanog nevremena. Sitan grad nošen jakim vetrom i praćen jakom grmljavinom za nekoliko minuta skoro da je prekrio ceo grad. Ubrzo je prešao u kišu, a nakon dvadeset minuta ponovo je ogrejalo sunce.
Na snazi dva upozorenja
RHMZ je za danas izdao upozorenja za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode i olujni vetar.
Danas (12.05.) nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.
Kasnije posle podne i tokom večeri, uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h.
Najviša dnevna temperatura od 19 °C na severozapadu do 26 °C na jugoistoku zemlje.
Hidrološko upozorenje
RHMZ je objavio i hidrološko upozorenje.
-Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa - navodi RHMZ.
Od srede svežije
Narednih dana jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, navodi RHMZ.
