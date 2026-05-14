"Stanovi će se prodavati po povoljnijim uslovima" Vučić i Mali na Ekspo gradilištu, zgrade gotove za dva meseca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali tokom obilaze radove na gradilištu u okviru Ekspo 2027 kompleksa, jednog od najvećih infrastrukturnih i investicionih poduhvata u modernoj istoriji Srbije. Tom prilikom govorili su o tome kada će zgrade biti gotove i o prodaji stanova

Autor:  Mirjana Bojković
14.05.2026.11:00
"Stanovi će se prodavati po povoljnijim uslovima" Vučić i Mali na Ekspo gradilištu, zgrade gotove za dva meseca
Ministar Mali potvrdio je da će zgrade da budu gotove u julu, na šta se predsednik Vučić nadovezao o prodaji samih stanova:

- Moramo da donesemo odluku kada i kako da izvršimo prodaju stambenih jedinica kada se Ekspo završi, po povoljnijim uslovima da damo. 1. decembra moramo da predamo sve - poručio je.

Ovo će biti novi deo grada koji će da izaziva najveću pažnju, rekao je Vučić.

- Beograd će da se širi na ovu stranu, tzv. donji Srem. Ekspo je najveći događaj na svetu u 2027. godini. Beograd postaje svet!

Radovi na kompleksu Ekspo 2027 zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje na jesen 2026. godine. Na gradilištu je svakog dana angažovano oko 4.000 radnika, koji rade na sajamskim halama, izgradnji stanova i kompletnoj infrastrukturi za jedan od najvećih događaja koji će biti organizovan u svetu 2027. godine.

Ceo izveštaj obilaska gradilišta u okviru Ekspo projekta pogledajte OVDE.

 
VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Mali odgovorio Šoškiću: Srbija danas ima makroekonomsku i finansijsku stabilnost kakvu nije imala decenijama
Blokaderi pucaju od muke: Tramp sa Sijem u Pekingu, a odmah posle Aleksandar Vučić
Vučić o tvrdnjama blokadera: Fali samo jedna sitnica, a to su izbori
Vučić o pregovorima oko NIS-a: U 13 sati nastavak razgovora, ako dogovore to oko rafinerije...
"Kada zavrnemo rukave možemo da se poredimo na najuspešnijim zemljama" Vučić: Ušli smo u fazu najbržeg razvoja
Ekspo 2027: Zloupotreba imena i logotipa Ekspa 2027 na mreži ”x“
Kaznili ga 50 evra zbog 2 kilometra prekoračenja - kamere kroz Makedoniju snimaju non-stop

Mali odgovorio Šoškiću: Srbija danas ima makroekonomsku i finansijsku stabilnost kakvu nije imala decenijama
Dok AI donosi milijarde, radnici ostaju bez posla - tehnološki gigant deli otkaze

Tesla povećava kapacitete za proizvodnju baterijskih ćelija - ulaže 250 miliona evra 

Usred samita, Kina udarila tamo gde Ameriku najviše boli - Peking blokirao izvoz govedine

Stiže 20.000 dinara za ove građane: Objavljeni svi detalji o prijavi, novac početkom juna
Nestabilne cene energije, inflacija u usponu - Evropska centralna banka planira da poveća kamatne stope 

Nema ništa gore nego kada na odmoru počne jurnjava za ležaljkama - hoteli uvode kazne

Stiže sezona jeftinijeg voća - tezge pune, sve bolja ponuda na pijacama u Srbiji

Oštar odgovor Starovića: Postalo je dosadno gledati kako sitni i neostvareni političari, poput osica, uporno peckaju Vučića

Ozbiljna poruka Iranu: Američki F-35A nadleće Ormuz dok je Tramp u Kini
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,75
USD USD 99,92 100,22 100,52
CAD CAD 72,9 73,12 73,33
AUD AUD 72,49 72,71 72,93
GBP GBP 135,07 135,48 135,89
CHF CHF 127,79 128,17 128,56

