Tea Tairović retko javno govori o privatnom životu, a redovno ističe da joj je porodica najveća podrška.

Otac joj je čuveni umetnik Zoran Tairović, a pevačica je svojevremeno objavila zajedničku fotografiju iz provoda.

Oni su tada uživali slušajući tamburaše, a fotografije iz izlaska Tea je prikazala na svom Instagram profilu, kada je većina fanova imala priliku da ih prvi put vidi zajedno.

Bio je u ljubavi sa poznatom glumicom

Jednom prilikom su mediji posetili kraj u kojem je Zoran imao atelje, a komšije su ispričale da je svojevremeno bio u emotivnoj vezi sa glumicom Vesnom Čipčić.

- Ne, nemojte da insistirate. Sa Vesnom nisam u vezi već deset godina. Nemam šta da pričam o tome - kratko je poručio Zoran Tairović kada je jednom prilikom komentarisao njihov odnos.

BONUS VIDEO: