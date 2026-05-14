Oklopna brigada je trebalo da ojača istočno krilo NATO pakta, a ova odluka doneta je u jeku spekulacija o ogromnom manjku u budžetu Pentagona i povlačenju trupa iz Evrope.

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je Pentagon u poslednjem trenutku stopirao slanje 2. oklopne brigade 1. konjičke divizije, poznate pod nadimkom "Blek Džek", u Poljsku. Reč je o više od četiri hiljade vojnika i pratećoj teškoj opremi koji su trebali da provedu devet meseci u okviru operacije "Atlantska odlučnost", čiji je cilj navodno odvraćanje Rusije.

Odluka je doneta toliko naglo da je izazvala potpuni šok i pometnju, pošto je deo jedinice već bio na tlu Poljske, dok je njihova oprema bila uveliko na putu ka Evropi. Vojnici su o promeni plana saznali putem poruka koje su slali prijateljima i porodicama, mnogo pre nego što je stigla bilo kakva zvanična potvrda.

Zvaničnici američke vojske potvrdili su otkazivanje, ali su uporno odbijali da navedu razloge, prebacujući sva pitanja na Ministarstvo odbrane. Pentagon se, međutim, zavio u ćutanje i na upite novinara kratko odgovorio:

"Nemamo komentar u ovom trenutku".

Rupa u budžetu od šest milijardi dolara?

Iako Pentagon ćuti, uveliko se spekuliše da iza ovog skandaloznog poteza stoji ogroman manjak novca u američkom vojnom budžetu. Senator Džek Rid izjavio je da se vojska suočava sa manjkom od najmanje dve milijarde dolara. Međutim, kako prenosi ABC News, pozivajući se na vojne zvaničnike, stvarna cifra je daleko veća i kreće se između četiri i čak šest milijardi dolara.

Zanimljivo je da ni sekretar vojske Den Driskol, ni zamenik načelnika štaba general Kristofer LaNiv, nisu ni rečju spomenuli otkazivanje misije tokom saslušanja o budžetu u Kongresu, iako je odluka već bila doneta.

Ovaj potez dolazi samo dve nedelje nakon što je američki sekretar za odbranu Pit Hegset naredio povlačenje oko 5.000 vojnika iz Nemačke, čime se američko vojno prisustvo u Evropi vraća na nivo pre početka sukoba u Ukrajini. Prema rečima jednog zvaničnika, otkazivanje slanja brigade u Poljsku je direktna posledica smanjenja broja rotacionih brigada u Evropi sa četiri na tri.

Varšava pokušava da zataška bruku

Poljski zvaničnici, očigledno zatečeni odlukom svog glavnog saveznika, pokušali su da umanje značaj ovog događaja. Ministar odbrane Poljske, Vladislav Kosinjak-Kamiš, izjavio je da se "ovo pitanje ne tiče Poljske", već da je deo ranije najavljene "restrukturizacije američkog vojnog prisustva u Evropi".

Da ironija bude veća, otkazivanje je usledilo istog dana kada je brigada u svojoj bazi Fort Hud u Teksasu održala svečanu ceremoniju pred polazak u misiju. Komandant 1. konjičke divizije, general-major Tom Felti, tom prilikom je samouvereno poručio:

- Ne pravite grešku, naši protivnici obraćaju pažnju. Kada se oklopna brigada rasporedi, to šalje jasan i nedvosmislen signal. Ona je otelotvorenje američke kopnene borbene moći.

Samo nekoliko sati kasnije, stigao je memorandum koji je tu "nedvosmislenu poruku" pretvorio u fijasko, a vojnike koji su već bili u Poljskoj, prema pisanju portala Task and Purpose, vratio kući. Trenutno je u Poljskoj stacionirano oko 10.000 američkih vojnika na rotacionoj osnovi.