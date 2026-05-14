Glavni akteri simpatične scene bili su mladoženja Zane Zoto i njegova majka Debra, a sve se dogodilo samo nekoliko trenutaka pre nego što je izgovorio sudbonosno "da" svojoj verenici Sydney Zoto.

Jednostavan zadatak pretvorio se u haos

Zane je imao naizgled lak zadatak — da doprati majku do njenog mesta pored oltara.

Ali čim su stigli do prvih redova, nastao je potpuni haos.

Na snimku sa venčanja vidi se kako mladoženja vodi majku prvo na jednu stranu, zatim na drugu, pa opet nazad, potpuno zbunjen gde zapravo treba da sedi.

"Koja strana? O, Bože..."

U jednom trenutku Zane je potpuno panično počeo naglas da razmišlja pred svim gostima:

Koja strana? Ova strana? Je l’ tako? Da, da… Ne! O, Bože, otišao sam na pogrešnu stranu!

Gosti su u tom trenutku počeli da se smeju, dok je njegova majka kroz osmeh rekla:

Volim te.

Ceo internet se zaljubio u ovaj trenutak

Snimak je kasnije objavljen na TikToku, gde je za kratko vreme postao viralan i prikupio ogroman broj pregleda.

Ljudi u komentarima pišu da je upravo ova greška učinila ceremoniju još lepšom i iskrenijom.

Mnogi su priznali da ih je scena podsetila koliko su venčanja zapravo puna emocija, treme i nepredvidivih trenutaka.

"Sve oči bile su uprte u mene"

Govoreći kasnije o viralnom trenutku, Zane je priznao da ga je pritisak potpuno zbunio.

Sve oči bile su uprte u mene. Znao sam gde treba da sedne, ali sam u jednom trenutku počeo da sumnjam u sebe - rekao je.

Dodao je da je, kada je video da i njegova majka izgleda nesigurno, postao još zbunjeniji.

Gosti plakali od smeha

Na kraju su se svi samo nasmejali, a mladoženja kaže da je upravo taj trenutak učinio njihovo venčanje nezaboravnim.

I umesto savršeno isplanirane ceremonije, dobili su uspomenu koju će, kako kažu, prepričavati do kraja života.