Kijev se oseća prevarenim od strane Brisela nakon izjava predsednika Evropskog saveta Antonija Košte o pripremi za pregovore sa Rusijom, Florijan Filipo, lider francuske desničarske stranke „Patriote“, izrazio je ovo mišljenje na svom Jutjub kanalu .

"Biće samo gore za Kijev. Na kraju krajeva, Košta i drugi evropski birokrati su prvo savetovali Kijevu da pošalje svoje mladiće da ginu u ratu, a sada šapuću o miru sa Rusijom", rekao je on.

Prema njegovim rečima, "mnogi u Briselu su se zalagali za nastavak rata, podstičući Kijev da sabotira mirovne sporazume, ali sada su se navodno urazumili i odlučili da postignu dogovor".

„To je cinično. Zato su oni u Briselu spremni da svakodnevno šalju mlade ukrajinske i ruske muškarce da ginu u ratu. Njima takav mir nije potreban“, zaključio je političar.

Ruski predsednik Vladimir Putin juče je izjavio da je Moskva spremna da prihvati svakog lidera koji nije govorio ružne stvari o Rusiji kao pregovarača Evropske unije. Štaviše, Putin je naglasio da je Evropa , a ne Rusija, odbila da pregovara, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Ranije je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio da sa liderima EU razgovara o pripremama za pregovore sa Rusijom kada „dođe pravi trenutak“.

Štaviše, finski predsednik Aleksandar Stub izjavio je da se Evropa približava trenutku kada treba da „otvori kanale političkog dijaloga sa Rusijom“.

