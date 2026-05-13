Tokom današnje sednice u Narodnoj skupštini Republike Srbije došlo je do situacije gde blokaderi iz bivše vlasti negoduju ODIHR preporuke.

Na ovu situaciju osvrnuo se Aleksandar Mirković koji im je sasuo sve u lice, te se zapitao kakvo će mišljenje imati ljudi iz EU koji ih goste i podržavaju.

-Ono što je ovde mnogo važnije i opasnije, da ljudi koji iscepaše đonove po belom svetu, sada napadaju i Evropu i EU, te pokušavaju da degradiraju i ODIHR preporuke, upoređivati njih sa zavesama i crepovima, ja jedva čekam kako ćete svojim partnerima u Evropi objasniti kakvo mišljenje imate o njima - rekao je on i dodao:

-Svašta sam ja mogao da čujem ovde, ali da će najveći eurofanatici napadati Evropsku uniju i ODIHR preporuke, to nisam mogao ni da pretpostavim, ali hvala vam što ste nam još jednom pokazali da vama nije stalo do evropskog puta Srbije, već vam je samo stalo do rušenja Aleksandra Vučića po svaku cenu. Ovo je te ljude iz EU koji vas goste, doduše, ne u velikom broju i ne na visokom nivou, da se zapitaju kome pružaju podršku i da se zapitaju da li ste baš vi koji ne možete ni preko 3 odsto da pređete vi baš adekvatan sagovornik. Ja bih rekao da niste - poručio je narodni poslanik Aleksandar Mirković.