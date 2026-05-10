Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gde će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, preneli su španski mediji.

Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znake infekcije, biće testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, saopštili su španski zvaničnici, prenosi Rojters.

Zapečaćeni autobusi će zatim prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gde će se ukrcati u avione za svoje zemlje.

"Iz predostrožnosti, svi putnici na luksuznom kruzeru 'MV Hondius' smatraju se visokorizičnim kontaktima", saopštila je u subotu uveče Evropska agencija za javno zdravlje.

Španski državljani će prvi sići sa broda, a pripadnici ostalih nacionalnosti će slediti u grupama, saopštili su vladini zvaničnici u subotu.

Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan.

Brod je u sredu krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile da se organizuje evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebrejesus doputovao je u subotu uveče na Tenerife na Kanarskim ostrvima, zajedno sa španskim ministrima unutrašnjih poslova, zdravlja i teritorijalne politike da sačekaju dolazak broda.

SZO je u petak saopštila da je osmoro ljudi obolelo, uključujući troje koji su preminuli - holandski par i jedan nemački državljanin.

Potvrđeno je da je šestoro ljudi zaraženo virusom, dok su još dva slučaja sumnjiva, navela je SZO.

Hantavirus se obično prenosi preko glodara, ali se u retkim slučajevima može preneti i sa osobe na osobu.