U Ukrajini su potvrđena dva slučaja hantavirusa, a vest je izazvala veliku zabrinutost među građanima, posebno nakon nedavnih informacija o smrtnim ishodima povezanim sa ovim virusom u drugim delovima sveta.

Oba slučaja registrovana su u Hmeljnickom, gde su pacijenti lečeni u lokalnoj infektivnoj bolnici, a lekari navode da su oboleli imali srednje tešku kliničku sliku.

Lekari: Hantavirus nije nova pojava

Infektolozi ističu da hantavirus nije nov virus i da je medicini poznat već decenijama.

– Ovaj virus poznat je već dugo. Specifičnost hantavirusa jeste to što ne postoji samo jedan soj, već čitava porodica virusa koji prirodno cirkulišu među divljim glodarima – objasnila je infektolog Viktorija Bondar.

Prema njenim rečima, hantavirus spada u zoonoze, odnosno bolesti koje se prenose sa životinja na ljude.

Različiti oblici bolesti širom sveta

Stručnjaci upozoravaju da postoje brojne varijante hantavirusa i da se one razlikuju u zavisnosti od regiona sveta.

Neki oblici infekcije mogu proći gotovo bez simptoma, dok drugi izazivaju ozbiljna oštećenja organizma i mogu predstavljati ozbiljnu pretnju po život pacijenta.

Lekari navode da se retki Andi soj, koji je poznat po mogućnosti prenosa među ljudima, uglavnom javlja u Južnoj Americi, dok za većinu hantavirusa prenošenje sa čoveka na čoveka nije karakteristično.

Potvrđeni slučajevi u Hmeljnickom

Kod prvog pacijenta u Hmeljnickom dijagnostikovana je akutna hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom.

Drugi pacijent imao je oštećenje jetre, osip i visoku temperaturu, a oba slučaja potvrđena su laboratorijskim analizama.

Iz bolnice navode da su oba pacijenta uspešno izlečena i puštena kući nakon terapije.

Građani uznemireni zbog vesti o virusu

Vest o pojavi hantavirusa u Ukrajini brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala zabrinutost među građanima.

Posebnu pažnju izazivaju informacije o težim oblicima bolesti i smrtnim slučajevima koji su ranije povezivani sa određenim sojevima hantavirusa.

Ipak, stručnjaci pozivaju na smirenost i poručuju da nema razloga za paniku, ali upozoravaju da je važno pratiti epidemiološku situaciju i izbegavati kontakt sa glodarima i kontaminiranim prostorima.